I když s námi ještě dopoledne počasí žertovalo a zkoušelo nás postrašit deštíkem, nakonec se vyčasilo a bylo až do večera krásně. Nic jsme však nenechali náhodě a pro všechny případy jsme nakonec umístili pódium do prostoru bývalé lisovny.

I letos bylo z čeho vybírat. Program začínal od 14.00 hodin a byl věnován převážně dětem. Na každém kroku byly vidět dětičky v kostýmech a slyšet jejich hlasitý smích. U pódia skotačily spolu s Kouzlenkami a Vílou Veseluškou, dováděly na dětském karnevalu a diskotéce. Když to některé z dětí přestalo na chvíli bavit, mohlo si nechat namalovat obličej a rázem se změnilo na úplně jinou pohádkovou bytost. A zájem byl opravdu veliký. Během chvíle už malovali u tohoto stanoviště všichni dospělí, co měli volné ruce. V zámeckém parku si pak děti mohly vyzkoušet Pohádkovou cestu a potkat tam spoustu kouzelných bytostí.

Celý program svým vystoupením také obohatily místní krojované soubory od těch nejmenších po ty nejzkušenější, a to Marijánek, Bzenčan a Drmolice. Na nádvoří zámku byla k vidění i medvědice Berta v životní velikosti, zapůjčená z Kovozoo.

Nezapomnělo se ani na tatínky, kteří se mohli na chvíli ztratit a podívat se na fotbalové utkání, které probíhalo od 16.30 na místním fotbalovém stadionu. Hráli jsme se Slavičínem. I když jsme prohráli, bylo se na co dívat. Kluci se snažili.

A když nám z toho všeho vyžití vyhládlo nebo vyschlo v ústech, bylo připraveno bohaté občerstvení. K mání bylo cigáro, klobásky či krásně propečená žebírka na grilu. Anebo výborný gulášek. K pití bylo pivečko výčepní či kvasnicové z místního pivovaru, točené nealko ovocné pivo a limonáda nebo víno z místního rodinného vinařství. Chybět nesmělo ani kafíčko a něco na zub k němu – domácí trubičky, makronky, roláda a jiné laskominy.

Od 18.00 hodin pak pokračoval večerní program. Příjemnou hudbou k tanci i poslechu nás potěšila skupina JUMBOX. A zábava pak pokračovala do pozdních večerních hodin vystoupením DJ Tonyho a DJ TDHS.

A komu by to nestačilo mohl navštívit ve večerních hodinách od 21.00 letní kino. Promítací dny byly od 27.8. do 31.8.

Vstupné bylo dobrovolné a bylo věnováno rodičům handicapované Natálky na nákup nového automobilu. Celkem se vybralo přes 19.000, - Kč a my věříme, že to pomůže. Sbírka však pokračuje dál https://www.donio.cz/natalkaauto

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na této úžasné akci ve svém volném čase podíleli, ať organizačně paní Irena, Zdeňka a Vojta, pan Petr jako mistr zvuku, finančně – pánové Miroslav, Erik, Petr a Milan ml., Pavel a Víťa, také za půjčení prostor a zázemí pro návštěvníky Městu Bzenec, a v neposlední řadě Nadace VIA, bez kterých by se tato společenská událost nemohla uskutečnit a zrealizovat.

Doufejme, že se co nejdříve opět uvidíme na další podobné události.

A zde musím znovu zmínit, že pokud je chuť a vůle, jde všechno. To jsme ostatně už několikrát ukázali a myslím, že ještě nekončíme…

Petr Kalnický