Dokáží víc, než si mnozí myslí. Strážničtí se dozvěděli, jak psi umí léčit

Je to více než rok, co jsme byli jako Canisterapeutické sdružení Jižní Morava kontaktováni pracovníky strážnického Skanzenu při plánování nového rodinného programu "Od Alíka po Maxipsa Fíka" . Akce se nakonec konala v sobotu 24. července 2021 a my na ní nemohli chybět. Stejně tak, jako zhruba tisícovka návštěvníků.

Úplně nový rodinný program Od Alíka po Maxipsa Fíka ukázal, jak se vyvíjelo naše soužití se psy. | Foto: Renata Hasilová