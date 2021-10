Říjnové počasí je letos velice přívětivé k procházkám a ti, co se umí dívat kolem sebe, uloví kouzelné fotografie. „Topinambur je nedílnou součástí přicházejícího podzimu a svou krásnou barvou láká návštěvníky k podzimnímu hodování. Poslední krásné teplé dny napovídají, že je čas neztrácet čas." Tak okomentovala svou poslední procházku paní Lucie Stehlíková. Do přírody vyrazil i pan Standa Mrázek. Oběma našim příznivcům z Vyškovska děkujeme za poskytnuté snímky.

Podzimní příroda nabízí pozorným fotografům spoustu objektů k zaznamenání. | Foto: Standa Mrázek

Slunečné počasí posledních dnů láká k toulkám podzimní přírodou. Nevydržíme dlouho čekat a společně s přítelkyní Pavlínkou vyrážíme do okolních lesů vychutnávat vše, co nám naše matička Zem nabízi. Ještě to není uplně krásně barevné, ale za nějaký týden to bude paleta, jako od malíře. Čerstvý lesní vzduch nám dodá příjemnou energii a krajina, kde je člověk jako doma, vybízí k dalším návratům.