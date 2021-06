Procházka klidnou letní přírodou rozhodně prospěje, nejen tělu, ale i duchu. Vyražte ven, nabírat si léčivé rostliny. Z široké škály druhů, které momentálně rostou dopočujeme jetel červený, jehož užívání pomáhá při kašli. Náš čtenář, pan Josef Hasík rád fotí, a proto nám úžasnou podívanou na rozkvetlé pole s touto rostlinou zachytil na fotografiích. Děkujeme!

Červený jetel v okolí Borkovan. | Foto: Josef Hasík

Červený jetel se mi podařilo nafotit v okolí Borkovan. Počasí se vydařilo, prolínalo se světlo, stíny, krásná obloha a červený jetel posazený do zdejší zvlněné krajiny udělal své. Je to úžasný pocit s hromadou adrenalinu a touhou zachytil tuto krajinu v jeden moment a dát do toho vše.