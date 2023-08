V Rumunsku se nachází jeden z nejzajímavějších regionů jihovýchodní Evropy- Banát. Češi sem přišli v roce 1823, tehdy je lákala divoká příroda lemovaná Dunajem. Česká menšina zde žije dodnes v celkem šesti vesnicích. V roce 2006 pověřila Charita Česká republika Oblastní charitu Hodonín koordinací humanitární pomoci do této oblasti. Do dnešních dnů si oblast uchovala nejenom kroj, ale i český jazyk.

Češi v Rumunsku oslavili 200 let od svého příchodu. Pomáhá jim Charita Hodonín | Foto: Michaela Skalová

Z důvodu nerentability zemědělské výroby a uzavírání průmyslových podniků a dolů je v této oblasti vysoká nezaměstnanost, což je příčinou odlivu mladých lidí se vzděláním do oblastí, kde nacházejí pracovní uplatnění. Ve vesnicích tak zůstávají převážně starší lidé, kteří se s přibývajícím věkem nedokáží o sebe a o svůj příbytek dostačujícím způsobem postarat. Proto Charita jako prioritu pomoci viděla v zavedení pečovatelské a následně ošetřovatelské služby a dále vybudování odpovídajícího zázemí pro tyto služby v každé vesnici.

Do dnešního dne se podařilo v pěti vesnicích zavést pečovatelskou službu, celkově zrekonstruovat a vybavit Dům sociálně zdravotních služeb ve Svaté Heleně, materiálně pomoci Dětskému domovu v Pietroasa Mare. Dětem v místních školách pomáhat s vybavením školními potřebami, starým lidem jsou průběžně zajišťovány nezbytné léky a zdravotní pomůcky. Za dobu pomoci proběhlo několik sbírek na pomoc krajanům. Sehnalo se i kompletní vybavení zubní ambulance a průběžně je doplňován potřebný materiál.

Během víkendu 18. - 20. srpna proběhly v jedné z vesnic, ve Svaté Heleně, velkolepé oslavy ku příležitosti 200 let příchodu Čechů do Banátu. Brněnský biskup Pavel Konzbul sloužil slavnostní mši svatou, v sobotu proběhlo otevření naučné stezky a po celý víkend byl připraven bohatý kulturní program (krojovaný průvod, dechová hudba, a další) a výstava fotografií a tradičních krojů. Místní lidé tyto oslavy připravovali celé léto. Programu se zúčastnilo asi tisíc lidí, dorazili krajané, kteří se z Banátu vrátili zpět do Česka, ale i zástupci Oblastní charity Hodonín, kteří během své cesty stihli navštívit i místní pečovatelky, se kterými probrali i pracovní i záležitosti.