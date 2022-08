Začátek hodů v Poddvorově mi připomínal chystání na dovolenou. Když se totiž mám někam vypravit, chodím tam a zpátky, přičemž chaoticky sbírám různý věci zcela bez řádu a hlubšího smyslu. A tak jsme vyrazili od druhýho stárka Jožky k prvnímu stárkovi Patrikovi, přešli přes sólo pro první stárku Bětku, přešli přes sólo a vrátili se skoro celou cestu zpátky pro druhou stárku Nikču. Odtud jsme šli na nejvyšší místo Poddvorova ke starostovi a pak zase dobře známou cestou zpět na sólo.Pro mě osobně to bylo velmi zajímavé, protože jsem Starý Poddvorov měl za mnohem menší dědinku. Poddvorov má totiž fakticky 1000 obyvatel, při počítání baráků to vypadá, jak kdyby měl 2000… a nachodili jsme, jak kdyby čítal alespoň 5000 obyvatel. Touto výpravou byla lehce iritovaná jen dechovka, protože po dvou hodinách už máš prostě všechny pochody přehraný.

Ve Starém Poddvorově je opravdu perfektní parta kolem krojů. Jde cítit, jak moc si to užívají a jakou spolu skvělou mají srandu. Například, kdo chce mít v průvodu sluneční brýle, má je. A nikdo se nekřižuje, že kam ta mládež spěje a to za nás nebylo. Tohle je za mě to nejdůležitější: pak i v takové dědince může být průvod, za který by se nemusela stydět obec s pětinásobným počtem obyvatel. A tak si přeji, aby jim to takhle vydrželo.

Hodonín patřil Svatovavřineckým slavnostem a hodům. Dobový průvod vrátil v čase

Pondělí ve Starým Poddvorově mě donutilo se zamyslet, co dělá ženu ženou. Jakmile jsem po příjezdu zaplul mezi chasu, která se, jak je tomu tradicí na Podluží, v úterý genderově prohazuje, ujistil jsem se, že to určitě nejsou šaty ani dlouhé vlasy.V srdíčku cítíte prostě něco kardinálně špatně, jakmile vidíte nalíčený chlapce s parukama v babičkovských krojích, nebo ještě hůř v upnutých šatech. Ono tomu samozřejmě nepomáhá, že hoši jsou od rána nemilosrdně bičováni alkoholem, protože hodiny vandrují po Starým Poddvorově, ale vnitřně to ve mně jednoduše něco triggerovalo. Vidíte hezký blonďatý vlasy, ale osoba se otočí a je všechno úplně úplně úplně špatně.Samozřejmě je to sranda. Vidím v tom cosi nespoutanýho, jakou srandu si ze sebe dělají a baví to i ostatní, což šlo poznat podle reakcí na storíčko na Instagramu. Naproti tomu, holky šly v klučičím kroji a jim to slušelo.

Tyto hody jsem si opravdu dost užil.

Marek Musil

