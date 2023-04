V regionu Strážnicka není mnoho obcí, kde na Velikonoční pondělí vychází po děvčatech šlahat (koledovat) s korbáčem skupina krojovaných mládenců s muzikou. V Kněždubě drží tradici mladí členové mužského lidového sboru vedeného Josefem Matyášem. Při obchůzce za děvčaty za hudebního doprovodu harmonikáře Lukáše Frolky, houslisty Ondry Chudíčka a bubeníka Radima Hrbáčka, se devítičlenná rozveselená skupinka držící na ramenech upletený desetimetrový korbáč zastavila před farním domem, kde zazpívali místnímu faráři Janu Turkovi. Po cestě, když potkali nějakou tetičku, také neunikla tomuto zvyku s patřičnou humornou říkankou.

Chasa z Kněždubu při obchůzce po šlahačce navázala na tradice svých otců a dědů | Foto: Tonda Vrba

V odpoledních hodinách ještě stačili „šlaháči“ zavítat a pobesedovat v plné parádě za kamarádkami i do sousední Hroznové Lhoty. „Folklorem jsme přirozeně vedení už od narození. Chodíme pravidelně v kroji na hody, poutě, fašanky a další příležitosti. Asi před 6 lety jsme začali chodit do mužského sboru, který jsme tenkrát omladili. Snažíme se o udržování tradic, na které byla naše obec velmi bohatá. Zpěvem doprovázíme nejrůznější akce jako dožínky, vinobraní, košty, či vánoční akce. V našem sboru je taktéž spousta muzikantů - máme svou vlastní hudeckou muziku, harmonikáře a bubeníka,“ rozvykládal se nad štamprlkou slivovice jeden z tahounů skupiny Radim Chromeček, kterému všichni říkají „nápojový technik“, protože je místním vinařem a většinou osvěžuje hrdla zpěváků na zkouškách a při vystoupeních vinným mokem.

Zdroj: Youtube

„Mám upřímnou radost, když moje děvčata v rodině přišli vyšlahat krojovaní šohajci. Za mých mladých let jsme taky takto chodívali. Akorát s rozdílem, že nás bylo v počtu více a rozdělili jsme se na dvě skupinky. Večer před šlahačkou jsme byli všichni na taneční zábavě a nad ránem jsme malovali vápnem baráky galánek a silnice. Dodržovali jsme taky křesťanské svátky, postili se, klepali tragačama, klečeli v kostele. Všechno jsme v pohodě stíhali,“ zavzpomínal si se šibalským úsměvem dvaaosmdesátiletý pamětník František Uřičář, rodák z nedaleké Tvarožné Lhoty, který našel životní partnerku právě v Kněždubě.

Největší vinařská akce v Česku je za námi. Lidem se otevřelo více než 50 sklepů

„Přestože se kluci zúčastnili nedělního koštu vína a ještě stihli nad ránem napsat vápnem „trefné" nápisy po vesnici, tak neměli problém ani s ranním vstáváním. Kroje už měli nachystané. Jejich zpěv se nesl po celé vesnici až do večerních hodin a musím je moc pochválit a poděkovat, že všechno v pohodě zvládli a také hlavně za to, jak udržují tradice a folklor v naší vesnici. Věřím, že jim to vydrží a už se těším na další akce s jejich účastí,“ okomentovala vydařené Velikonoční pondělí předsedkyně kulturní komise při Obci Kněždub, Marie Petruchová.

Text, foto, video: Tonda Vrba