Chcete si svým psem užít spoustu legrace? Zkuste nosework

Čtenář reportér Čtenář

Chcete si přečíst něco o noseworku? Co je to a k čemu slouží? Jestli by pro vás nemohl být zajímavý? Děkujeme Ivoně Rumpíkové za zajímavý příspěvek a Tomáši Svobodovi za hezké fotografie.

Nosework si můžete v Brně vyzkoušet s Yvonou Rumpíkovou. | Foto: Tomáš Svoboda