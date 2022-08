Strážnický skanzen obsadili psi. Nad jejich dovednostmi návštěvníci žasli

„Lidé se zaregistrovali a vybrali si nemocnici, kterou chtějí podpořit a zaplatili startovné. Tyto prostředky zamířily do konkrétních nemocnic. Každá si pak vybrala podle svého přání, co potřebuje. Do Kyjova jsme loni díky výtěžku z běhu pořídili kojící křeslo, letos je to váha pro miminka a další drobnosti,“ upřesnila regionální koordinátorka Nedoklubka Karla Uherková při předávání. Do kyjovské porodnice navíc přivezla velké množství dalších užitečných dárků – mimo jiné novou knihu pro rodiče, speciální šátky, čepičky pro novorozeňátka nebo chobotničky.

„Jsme velmi vděční za spolupráci a opravdu si toho vážíme. Na příští běh a chůzi pro Nedoklubko se budeme snažit informovat co nejvíce lidí, aby se ukázala důležitost jejich projektu,“ vyjádřila podporu Veronika Neničková, pověřená řízením Nemocnice Kyjov.

Podle údajů Nedoklubka se v ČR narodí ročně více než 8.000 dětí předčasně. Celosvětově je každé desáté miminko nedonošené.

Veselí ovládl festival s provokujícím uměním. Slavili Svátek bláznů

Nedoklubko oslavilo v červnu 20 let existence. Věnují se problematice předčasného porodu a po celou dobu finančně podporují konkrétní neonatologická a novorozenecká oddělení, která o předčasně narozená miminka pečují.



Veronika Hollerová

Nemocnice Kyjov