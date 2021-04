Ve skupině mladších Viktorie Sedláková a ve skupině starších Boleslav Klapuch se stali nejlepšími v České republice (ČR) v odbornosti králíci. Další první příčku v kategorii drůbež získal Vilém Macháček. Druhé místo obsadil Radek Bohumil Václavek v odbornosti exoti. Na třetím místě se umístil Radek Štantejský v sekci holubi.

Vědomostní turnaj z důvodu covidových opatření proběhl přes internet on-line.Soutěžilo se ve věkových kategoriích 7-15 let a 15-18 let v deseti samostatných odbornostech: králíci, exoti, hlodavci, teraristika, drůbež, psi, kočky, holubi, nutrie a akvaristika. Tak, aby se v ní mohly uplatnit vědomosti všech mladých chovatelů.

Každý z účastníků absolvoval třicet znalostních otázek a musel poznat deset obrázků zvířat dané oblasti. Důraz se kladl na přesnost a čas. Do turnaje se přihlásilo 76 dětí z České republiky, Slovenska a Polska. Význam tohoto klání spočíval v prohloubení zájmu mládeže o živá zvířata, péče o ně a přírodu kolem nás.

Odměnou pro nejlepšího chovatele v rámci Evropské unie se stal pohár princezny Sopfie, což byla skutečná historická osobnost spjatá se Slezskými Rudolticemi. Vznik soutěže inicioval předseda Okresní organizace Českého svazu chovatelů (ČSCH) a předseda komise ČSCH pro práci s mládeží Miroslav Kyška. Za spolupráce se starostou obce Slezské Rudoltice Mojmírem Pargačem a kastelánem tamějšího zámku Tomášem Zembou vznikl název soutěže. Na technickém zajištění utkání se podílela Asociace středoškolských klubů ČR, z. s. (ASK ČR,z.s.).

Zdar domácích reprezentantů potěšil předsedu Základní organizace chovatelů z Vrbna pod Pradědem (ZO ČSCH,z.s.), Ladislava Jelínka: „Přeji našim mladým chovatelům mnoho elánu a nadšení pro jejich koníček, pevně věřím, že místní organizaci budou stejně úspěšně reprezentovat i v budoucnu.“

Není nic pěknějšího než vidět rozzářený obličej vítězky. Jednou z nich je Viktorie Sedláková. „ Mám obrovskou radost z prvního místa. Soutěž se mne bavila a dopředu jsem se na ni pečlivě z různých materiálů připravovala. Budu ráda, když se uskuteční zase nějaká další,“ prozradila mladá chovatelka.

V současnosti se mnohdy setkáváme se situacemi, že si jednotlivec či rodiny pořídí domácího mazlíčka bez předchozí úvahy o tom, co péče o zvíře přináší. Následkem této neznalosti pak zvířecí mazlíčci končí v lepším případě v útulcích nebo pobíhají v parcích, v horším pak bezmocně uhynou.

Jak zodpovědně se postavit k jejich chovu nám vysvětluje organizátorka akce a pedagožka, členka ASK ČR, z.s., Květa Děrdová: „Domnívám se, že právě v dnešní, svým způsobem přetechnizované době, je potěšitelné, že se najdou ještě mladí, kteří projeví zájem o chov, či starání se, o nějaké zvířátko. Je však třeba si uvědomit, že chovatelství samo o sobě je ovlivněno mnoha faktory – vhodností prostředí, dostatkem krmiva a především ochotou věnovat se svěřenému živočichovi. A to denně! Jednoduše řečeno, že za ně přebírá odpovědnost a to na řadu let. Proto je velmi důležité, když si se zájemcem o jakékoliv zvířátko, někdo v klidu sedne a probere předem všechny tyto aspekty. Osobně však „fandím“ všem, kdož se pro zvířátko rozhodnou a pečlivě se o něj starají. Obohacují se tak o spoustu pěkných zážitků a současně se učí odpovědnosti! Je potěšitelné, že na Bruntálsku v posledních letech stoupá zájem dětí a mládeže o domácí mazlíčky a tím i chovatelství jako takové.“

Na její slova navázal Miroslav Kyška, který je toho názoru, že o zájmu dětí o chovatelství svědčí i účast více než 70 chovatelů z 20 základních organizací ČSCH v rámci I. ročníku soutěže. Školství považuje jako stěžejní základnu pro zvýšení zájmu mladých o toto hobby. Prostřednictvím přírodovědných kroužků je může dovést k chovatelským aktivitám potažmo organizacím.

Na úspěch mladých chovatelů reagoval i vrbenský starosta Petr Kopínec, který jim předal v budově městského úřadu ocenění: „Těší mě každý úspěch vrbenských mladých lidí, ať už jsou to sportovci, výteční žáci a studenti, nebo třeba mladí chovatelé. Jsem překvapen, kolik úspěchů zaznamenali děvčata a chlapci v této mezinárodní soutěži, je to ohromný výsledek. A také vizitka, že vrbenští mladí lidé rozvíjejí krásné koníčky a mají vztah ke všemu živému. Nepochybně budou patřit k těm, kteří po celý svůj život chrání přírodu a životní prostředí. Děkuji všem účastníkům soutěže.“

Soutěžním aktérům poděkovala i další organizátorka akce Markéta Chreňštová. „Děti to krásně zvládly. Těšíme se na jejich účast při dalším klání mladých chovatelů, při 2. ročníku Mezinárodní soutěže o pohár princezny Sophie ve Slezských Rudolticích,“ dodala na závěr.

Příští rok se uskuteční II. ročník Mezinárodní soutěže o pohár princezny Sophie, mladí zájemci se mohou obrátit na organizátora Mirka Kyšku, vedoucího OO ČSCH Bruntál. Podklady budou zveřejněny v médiích.

Andrea Martínková