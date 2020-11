Týdenní taneční "nálož" se zkušenými lektory. Tak vypadal letní týden v areálu Tramtáryje, kde se děti kromě cloggingu (amerického stepu), mohli vzdělat v oblasti taneční průpravy a speciálních tanečních lekcí. Probíhaly i soukromé výuky.

Sedm lektorů si účastníky rozdělilo do skupin podle jejich dovedností, stepařských návyků a potřeb. Učil se i tap dance, country nebo latinskoamerické tance. Tábor ale není jen o tanci. "Účastním se cloggingové taneční školy už od roku 2014 a potřetí jako lektor. Nejvíce mě na tom baví, že se na jednom místě sejdnou ti nejlepší cloggeři z celé České republiky a stráví spolu krásný prázdninový týden. Tento tábor není pouze o tanci, ale především o vytváření přátelství", popsala akci Kateřina Ondrůšková, členka TK Black and White. Ta, kromě předávání tanečních zkušeností dětem, také momentálně skládá akreditaci na porotce pro country soutěže. "Vzdělávám se a získávám nové zkušenosti díky Black and White, Českomoravské asociaci dětských country tanečních skupin a také díky tomuto táboru,"dodala Katka.

Za Black and White se akce zúčastnilo celkem 11 členů, jak mladších, tak starších. Za mladší se tanečně vzdělával Vojtěch Holický, který se tábora zúčastnil už potřetí. "Každý den byly tři náročné taneční tréninky. Dva stepové a jeden pohybový. Občas bylo potřeba opravit stepovací botu nebo obvázat koleno, ale stálo to za to! Učili jsme se muzikálové vystoupení, které jsme na konci pobytu tancovali všichni společně před rodiči a známými," říká nadšeně Vojta a dodává, že kromě tance si užil také stezku odvahy a různé společné hry. "Rád vzpomínám na všechny členy tábora a hlavně na naši partu. Už se těším na další ročník," směje se tanečník.

Podle organizátorky Marcely Ryšavé je na akci důležité to, že nejmladší děti díky táboru zjistí, že dokáží být bez rodičů a všechno zvládnou sami. "Potažmo pro dospívající je ta míra zodpovědnosti natolik důležitá, že se snaží nezklamat. Tento ročník byl kvůli pandemii jiný. Například nepřijeli kamarádi ze Slovenska nebo lektoři z USA," pokračuje Ryšavá. Jednoznačně největším benefitem její akce je přátelství a radost. "Vlastně už spoustu let beru jako samozřejmost, že si cloggeři napříč kluby pomáhají a fandí, nedělá jim problém tančit za jiný klub a vypomoci kamarádům třeba s choreografií. To, že si fandí na soutěžích, ani nezmiňuji," sděluje potěšeně.

Cloggingový týden je završen závěrečným vystoupením, na který se přijedou podívat i rodiče dětí. Členové TK Black and White Hodonín si účast na akci užili díky finanční podpoře města Hodonína.

V roce 2020 se klub bohužel zúčastnil pouze jednoho line dance semináře, uspořádal jedno soustředění pro mladší děti, klubovou soutěž a zatančil si právě na Letní cloggingové škole v Horním Jelení. "Největším úspěchem tohoto prapodivného roku je ale uspořádání únorového jubilejního 20.ročníku tradičního Country bálu se švédskou kapelou Rednex. Další ročník nás snad čeká 20.února 2021 v Domě kultury v Hodoníně. Všichni jsou srdečně zváni!", vzkazuje vedoucí klubu Erika Hrbáčová.



Erika Hrbáčová