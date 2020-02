Hlavním hřebem večera byla švédská kapela Rednex. Vstupenky byly beznadějně vyprodány hned po Novém roce. Populární hudebníci se předvedli v hodinovém koncertu a rozproudili svojí show všechny přítomné. Kromě nich k tanci a poslechu zahrála také kyjovská kapela Šufa.

Jubilejní ročník neměl tradiční průběh, na který jsou country hosté zvyklí. Kromě toho, že se na pódiu poprvé vystřídaly 2 kapely, byla pro hosty připravena ochutnávka americké whiskey, včetně výkladu. Vzhledem k tomu, že klub Black and White v roce 2019 oslavil svých 25 let, byl k tomuto výročí připraven ve foyer historický koutek. Lidé si tak mohli prohlédnout, jak šel čas v hodonínském country klubu od roku 1994 až do dnešního dne. K nahlédnutí byla klubová kronika, taneční kostýmy nebo nástěnka s důležitými milníky. Na hosty čekal také tradiční fotokoutek. Na bále nechyběla ani tombola, kde se nacházelo přes 360 cen.

Tradičně se tanečníci postarali také o doprovodný taneční program, kde ukázali průřez svým repertoárem - tradiční country, moderní line dance nebo americký step clogging. Správný country bál pod taktovkou černobílých má být zakončen půlnočním překvapením - letos v disco třpytivém stylu.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci tohoto výjimečného ročníku. Snad nás čeká další čtvrtstoletí v Black and White.

ERIKA HRBÁČOVÁ