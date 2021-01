Jako obvykle, navzdory pandemii Covidu, se na závěr roku v našem Zeleném domu pohody konala spousta tradičních akcí. Zásluhou perfektní spolupráce všech pracovníků zařízení se nám daří držet pandemii na uzdě.

Obyvatelé Zeleného domu pohody v Hodoníně si užívali Vánoce plnými doušky. FOTO: Archiv pořadatele | Foto: Deník / VLP Externista

Dodržujeme samozřejmě všechna opatření, ale snažíme se zpestřit těžkou dobu hlavně pro klienty, aby nemuseli být jen v budově, bytech nebo areálu. Chápeme jejich složitou situaci, ve které jsou bez možnosti návštěv, vycházek mimo zařízení, či byty chráněného bydlení a pracovníci se snaží zpestřit tuto dobu různými akcemi. "Uspořádali jsme menší grilovačku na zahradě, v předvánočním čase nás navštívil Mikuláš, pekli jsme cukroví, bavíme se výrobou keramiky, uživatelé ozdobili venkovní stromečky, vyrobili krásný Betlém a spoustu dalšího," prohlásil Eduard Mezera - vedoucí výchovy organizace. Volný čas uživatelů se snaží pracovníci zaplňovat jak se dá."Schopnější klienti nám pomáhají při údržbě zahrady, rozvozu jídlonosičů apod. Viditelně je to baví a je to oboustranná pomoc. Oni mají náplň a my pomocníky," nechal se slyšet Martin Mikl - správce ZDP. "Klienti i pracovníci jsou pravidelně testovaní, dodržujeme všechna opatření, ale samozřejmě s ohledem na možnost styku uživatelů se svými nejbližšími," prohlásily společně Anna Hrušková - vrchní sestra zařízení a soc. pracovnice Romana Kocianová.