Czech Blues Challenge 2002. Petra Börnerová trio ukázali, jak se hraje bues

Petra Börnerová trio a Band of Heysek. Dvě kapely, které si to hudebně rozdaly na finálovém večeru bluesové challenge ve Strážnici. CZECH BLUES Challenge 2022 rozezněla předposlední pátek kulturní domě Strážničan. Hrálo se o postup na evropskou blues challenge, která se uskuteční příští rok v polském Chořově. Jak to dopadlo se dočtete v dnešním příspěvku, za který děkujeme paní Svobodové.

Vítězem Czech Blues Challenge se stalo trio Petry Börnerové. Jako host vystoupila americká kapela z Chicaga Steepwater Band. | Foto: Se souhlasem Rostislavy Svobodové.

Rostislava Svobodová