V listopadu 2019 měl ředitel festivalu Vilém Trumpeš připravený kompletní program a zajištění celého VIII. SFFS Dambořice 2020 s názvem „Byla vojna, byla“. Téma festivalu bylo přehodnoceno v souvislosti s válečným stavem na Ukrajině. Jak sám Vilém Trumpeš upřesňuje: „U dětských pořadů jsme téma o vojně úplně změnit nemohli, protože by to pro děti byla složitá změna. Věříme však, že když už toto téma ve folkloru historicky je, bude také nyní přijato s pochopením.“

Festival se koná po čtyřech letech nucené odmlky. „Po dlouhých úvahách a s těžkým srdcem jsme museli v roce 2020 festival kvůli Covidu-19 úplně zrušit. Rok 2022 přinesl nové skutečnosti také pro samotné soubory. Mnohé soubory zanikly, jiné bojují o přežití, a všechny byly pandemickými opatřeními omezeny v možnostech nazkoušet pořádně svá vystoupení. Abychom jim pomohli nabrat nový vítr do plachet, netlačíme je do témat a soutěžení, ale do možnosti představit cokoliv, čeho jsou za daných okolností schopny,“ komentuje stávající situaci ředitel festivalu Vilém Trumpeš.

Hosté se mohou těšit také na jarmark tradičních řemesel a výrobků a různé druhy občerstvení. Poprvé se jarmark bude konat ve dvou dnech. V sobotu od 10–20:00 hodin a v neděli od 15–20:00 hodin. Celý jarmark bude probíhat jako doprovodný program na malém hřišti hned vedle amfiteátru.

„Letošní ročník bude jiný. Přípravy jsou poznamenány stínem hospodářského ochlazení, růstem cen materiálů a služeb a obtížnou situací našich regionálních podporovatelů a sponzorů. Pořádání festivalu za tak složitých okolností je výzvou, ale my na obci pevně věříme v to, že se přes všechny těžkosti podaří. Že přinese lidem radost a motivaci k udržování tradic a komunity,“ dodává starosta obce Dambořice Zbyněk Pastyřík.

Zdroj: Youtube

Jako hlavní hosté vystoupí na úplný závěr festivalu, tj. v neděli večer, Bára Basiková & Blue Cimbal, David Kraus & Gipsy Brothers. Umělci také vystoupí společně. „Folklor patří odjakživa a neodmyslitelně do mého repertoáru, protože má v sobě velkou sílu sdělení v krásných melodiích, čerpá ze života, spojuje lidi. Dambořický festival je přesně ta platforma, kde se setkávají nejrůznější lidové styly i nářečí. S Blue Cimbalem hostuji už deset let, je to naprosto originální hudební těleso, a pokaždé je publikum velmi mile překvapené a nadšené, v jakých aranžích se dá používat cimbál, a jaké písně, napříč žánry, s nimi zpívám,“ doplňuje Bára Basiková.

Vztah k folkloru si David Kraus budoval na Základní škole s rozšířenou hudební výchovou u Pavla Jurkoviče v Praze. „Byl to ten nejlepší profesor, kterého jsem kdy potkal a hudbu nás učil na českých a moravských lidovkách, které mě provází celý život. Navíc mám ženu z Moravy a už jsem se cpal i do kroje,“ dodává zvesela David, který se na festivalu chystá překvapit speciálním vystoupením, které má být melodické a taneční. Po jeho vystoupení festival uzavře Bára Basiková, kterou zná David prakticky celý život, a dodává: „Zbožňuji její naprosto ojedinělý a oduševnělý hlas! S málokým jsem si zazpíval s takovou radostí! Pokaždé je to speciální zážitek, a tak se znovu těším, že se sejdeme na jednom pódiu.“



Program VIII. SFFS Dambořice 2022

Pátek 1. 7. 2022

18:00–21:00 „Byla vojna, byla… byla patália“ autor: Varmuža,

Stavění máje pořad MS a ŽS Vašíček

21:30–22:30 Výuka folklorních tanců autor: Štěrba M.

22:30–0:30 Beseda s CM Primáš

Sobota 2. 7. 2022

16:30 Řazení průvodu – hraje DH Dambořanka autor: Matula V

17:00–18:00 „A už nás vedó“ – krojovaný průvod vesnicí autor: Matula Vl.

18:00–18:50 „Koncert DH Dambořanka a DH Galánka“ autor: Bukovský J.,

Pořad dechových hudeb Sopouch Fr.

18:50–20:00 „Zahrajem si na vojáky, dědečku vyprávěj“ autor: Lexová, Pořad dětských souborů Kafková

20:10–22:00 „Hlavní festivalový pořad“ autor: Vašulková M.

Hudebně taneční pořad tanečních souborů a CM

22:00–23:00 „Medzi dvoma vršky“ – FS Urpín (Slovensko) autor: Pohančánik P.

od 23:00 Beseda u CM Friška

Doprovodný program – jarmark od 10:00 hod. (amfiteátr)

Neděle 3. 7. 2022

16:45–17:30 „Svět hraček“ – VÚS Ondráš Brno autor: Danajovič R

17:30–18:20 „Dambořice sobě“ autor: Štěrba M. Pořad folklorních souborů z Dambořic

18:25–19:10 „Cez ten majer“ – FS Urpín (Slovensko) autor: Pohančánik P.

19:15–20:10 „Slovácký Verbuňk“ autor: Tuček R.

Pořad verbířů ze všech regionů Slovácka

20:15–20:30 „Summer music“ - swingová muzikaautor: Mayer Slavata

21:00–22:30 Bára Basiková & Blue Cimbal autor: Kraus, Basiková

David Kraus & Gipsy Brothers

Doprovodný program – jarmark od 15:00 hod. (amfiteátr)

Změna programu vyhrazena

Festival našel na jižní Moravě svoji tradici a celkem jej v průměru navštíví na 3 000 hostů. Cílová skupina je věkově neomezená, část programu je určena rodinám s dětmi, kterým pořadatelé zajišťují aktivity. Především jde o příznivce lidové kultury, která má v kraji velkou tradici.Na všechny příznivce lidových tradic a folkloru se těší celý pořadatelský tým!

Michaela Köch