Dojemný vzkaz a krabici plnou výborných koláčků přinesli záchranářům manželka a tatínek zraněného motorkáře. Ten měl asi přes měsícem na Hodonínsku vážnou nehodu, při které utrpěl těžká zranění. Zasahovat při ní musel dokonce také vrtulník. Muž skončil v nemocnici, ve které se postupně zotavuje a jeho zdravotní stav se každým dnem lepší.

Děkuji, že jste mi zachránili manžela. Žena z Hodonínska je vděčná záchranářům | Foto: ZZS JMK

„Manželka a tatínek pacienta přišli poděkovat, s krásným vzkazem a výbornými koláčky. Moc nás to potěšilo," informovali dojatí zdravotníci.

O to šťastnější je to zpráva, protože pacient se zotavuje a do budoucna ho čeká návrat domů téměř bez následků.