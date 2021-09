Kyjovská nemocnice je největším zaměstnavatelem okresu Hodonín. Pacientům začala sloužit před 75 lety a nadcházející sobotu 11. září otevře své brány široké veřejnosti. Den otevřených dveří nabídne prohlídku vybraných pracovišť, řadu preventivních vyšetření a bohatý doprovodný program.

V sobotu 11. září otevře své brány Nemocnice v Kyjově. | Foto: Michaela Holly

Program odstartuje v 13 hodin, ukončení je plánováno na 17:00. „Je to první společenská akce pro veřejnost, kterou od vypuknutí koronavirové pandemie organizujeme. Po roce a půl je myslím nejvyšší čas něco takového uspořádat a společně s lidmi se pobavit i vzdělat v oblasti medicíny. Že je to spojeno s výročím 75 let od zahájení provozu, je pomyslná třešinka,“ říká ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl.