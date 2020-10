Den venku. Školáci ze Šardic vyměnili třídu za les. Naučili se sázet stromky

Žáci Základní školy T. G. Masaryka Šardice měli ve čtvrtek 8. října netradiční vyučování v šardickém lese. Akce se konala u myslivecké chaty Hubertka. Hlavním organizátorem byla Nadace dřevo pro život a projekt nesl název Do lesa s lesníkem. Nebylo to poprvé, co se žáci viděli s organizátory. Téměř každý rok pro nás vymyslí tato organizace zajímavý program. V letošním roce jsme ale do lesa šli s větší radostí, protože nutná omezení ve školní budově nebyla moc příjemná a na čerstvém vzduchu je vždycky líp.

Žáci Základní školy T. G. Masaryka Šardice měli ve čtvrtek 8. října netradiční vyučování v šardickém lese. | Foto: archiv školy