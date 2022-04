V tento den se mohou návštěvníci těšit na mnoho zajímavých aktivit v podobě naučných stanovišť, které hravou formou upozorní na důležitost ochrany životního prostředí. Zábavné soutěžní odpoledne má letos podtitul "LESOHRA" a je pořádáno ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Dúbrava, společností Tespra, hodonínským Červeným křížem, VZP a SPMP za podpory Města Hodonína. Část stanovišť malí i velcí milovníci naleznou přímo v areálu zoo a další část pokračuje v blízkém lese za novou lávkou. Děti budou mít po celý tento den vstup do zoo zdarma!

Vzdělávací centrum v zoo v rámci oslav Dne Země v týdnu od 19. do 22. dubna realizovalo na 20 výukových programů pro školní kolektivy zaměřené na ochranu životního prostředí.

Až do 30. dubna navíc probíhá soutěž pro jednotlivce i kolektivy DOBRÝ SKUTEK PRO PŘÍRODU. Seznam úkolů a podrobnosti k soutěži jsou k nalezení na: https://www.zoo-hodonin.cz/pro-skoly. Fotky do soutěže již zaslali například žáci ZŠ Červené domky Hodonín, kteří se zapojili do úklidu okolí školy, a také žáci ZŠ Vnorovy, kteří vytvářeli například hmyzí domek nebo nápady na znovuvyužití plastových lahví.

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa.

Marie Blahová

Zoo Hodonín