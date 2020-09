Současně kolektiv stálých pracovníků pobočky – původně jen vedoucí, nyní již sedmičlenný tým stálých zaměstnanců – společně se sezónními průvodci a pokladními trvale zlepšovali poskytované služby návštěvníkům a v roce 2016 získali v rámci Top Výletních Cílů Jižní Moravy certifikát kvality v rámci 28 na jižní Moravě hodnocených významných turistických lokalit. Kvalita služeb je zachována stále a opakovaně ceněna návštěvníky.

Průběžně se trvale zvyšovala i návštěvnost. V roce 2006 přišlo na hradiště necelých 8.700 hostů, ale v roce 2020 je očekávána návštěvnost blížící se 70.000 turistů!

O tom všem i o dalších zajímavostech pojednává výstava 21 velkoplošných panelů s fotografiemi zásadních proměn areálu hradiště a slovními popisy těchto změn v lokalitě, která je dlouhá léta „vlajkovou lodí“ mateřského muzea.

Výstavní panely přehledně uvádí všechny provedené pracovní aktivity v areálu v uvedených letech, při nichž bylo do areálu vloženo přes 220 milionů korun! Výstava konkrétně představuje proměny pavilonu I i pavilonu II, archeologické základny, krajiny a provedených úprav zeleně, pojednává o odhalení sousoší svatých bratří Cyrila a Metoděje i archeologických výzkumech kostelů a paláce. Neopomíjí představit vznik travní břeky, výměnu informačních panelů i stavbu přemostění přes řeku Moravu.

Autorem fotografií i textů k výstavě je současný vedoucí pobočky František Synek, který i tímto způsobem bilancuje své úspěšné a velmi produktivní 14leté působení na zdejším památníku Velké Moravy, neboť 30. září ve funkci vedoucího končí a po dohodě odchází v rámci muzea na jinou pozici. Výběrovým řízením bylo rozhodnuto, že jeho funkci převezme paní Gabriela Dreslerová.

Výstavu, která je doplněna i fotografiemi přírodních krás lokality, mohou hosté památníku navštívit v malé galerii návštěvnického centra od 15. září do 20. října, zůstane v archivu pobočky jako obrazový doklad provedených změn.

Slovanské hradiště v Mikulčicích má od začátku jubilejní 60. sezóny otevřeno denně, tedy i v pondělí v době od 10.00 do 14.30 hodin. V ostatní pracovní dny je otevírací čas stanoven na dobu od 09.00 do 16.30 hodin. O víkendech a svátcích je otevřeno od 09.00 a otevírací doba končí v 17.30 hodin. V tyto dny poslední prohlídka s průvodcem vychází v 17.00 hodin. Každého 20. dne v měsíci je vstup pro děti a mládež do 18 let zdarma.

František Synek