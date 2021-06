Nejen ducha, ale i tělo je potřeba rozvíjet a cvičit. V Mateřské škole Střed v Kyjově se zapojili do zajímavého projektu. Více se dozvíte v dnešním příspěvku, za který paní Zůbkové děkujeme!

Česká obec sokolská má zajímavé projekty i pro úplně nejmenší z nás. | Foto: Se souhlasem Mateřské školy Střed v Kyjově

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - to je název projektu Ústředního cvičitelského sboru rodičů a dětí a předškolních dětí Odboru všestrannosti České obce sokolské, do kterého se na začátku školního roku zapojila Mateřská škola Střed v Kyjově.