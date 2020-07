Kyjov - Doba koronavirové pandemie byla pro všechny velmi náročná. Své o tom ví i uživatelky Azylového domu v Kyjově a pracovnice zařízení. Všichni jsme trpěli ponorkovou nemocí.

Děti z azylového domu v Kyjově vystavovaly v Praze | Foto: Jitka Obrová

Uživatelky nemohly přijímat návštěvy blízkých, nemohly jezdit ke svým rodinám, děti se nudily, bylo těžké je zabavit, a my pracovnice jsme se dusily v rouškách. Nastaly chvíle, kdy atmosféra by se snad dala i krájet. Přesto všechno jsme se snažili tuto dobu ustát a pomohla nám v tom hlavně arteterapeutická tvoření přírodními barvami země. Společným tvořením, do kterého se s chutí zapojily i ty nejmladší děti, za účasti svých maminek, bylo vytvořeno několik dílek, která se nám nakonec tak líbila, že jsme je přihlásili do výtvarné soutěže, pořádané Univerzitou Karlovou, a nazvanou BOŽE, KDO JE ČLOVĚK, ŽE NA NĚJ PAMATUJEŠ?