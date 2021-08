Cestujete rádi? Je to momentálně složitější, ale v Základní škole T. G. Masaryka v Šardicích si poradili.

Na příměstském táboře si děti užily spoustu zábavy. | Foto: Archiv školy.

Děti z naší školy strávily pět dnů na Cestě kolem světa. Tak se totiž jmenoval již druhý ročník příměstského tábora při základní škole. V týdnu od 9. do 13. srpna třicítka dětí prožila dny v okolí své školy, na hřišti, na zahradě a na výletech. Každý den jim vedoucí - nejen pedagogové, ale i pan školník přichystali bohatý program. Co den, to znamení jednoho světadílu. Děti vyhledávaly a prezentovaly informace, vyráběly typické předměty pro daný světadíl, kdy například malovaly totem, bubnovaly na bubny djembe, vyráběly "lapače snů", vlastnoručně připravovaly asijské rýžové závitky, sportovaly, strávily den v ZOO v Lešné i dopoledne na mlýně v Bukovanech.