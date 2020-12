Kateřina Mašková ze Základní školy při Fakultní nemocnici Brno – Černopolní ve svém vítězném příběhu popsala, jak se svými spolužáky zorganizovala vzpomínkový pochod za Karla Gotta. Získala za něj speciální cenu.

Dětský čin roku 2020 vyhlásil vítěze celkem v sedmi soutěžních kategoriích – Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem. Kromě sedmi soutěžních kategorií byly předány i dvě speciální ceny. O vítězích rozhodly samy děti prostřednictvím internetového hlasování na stránkách www.detskycinroku.cz.

„Letošní příběhy zaslané dětmi mě opět velmi potěšily a potvrdily smysl našeho projektu. Ukazují, že pomáhat se dá vždy, nehledě na okolnosti. S velkou radostí a dojetím čteme o tom, jak si děti uvědomují potřebu pomáhat i v tomto nelehkém období. Udělat něco pro ostatní nebo okolí jim není vůbec cizí,“ říká Alžběta Suchanová, členka správní rady Nadačního fondu Dětský čin roku.

„Moc mě mrzí, že nemůžeme osobně potkat a slavnostně vyhlásit vítěze letošního ročníku. Jejich příběhy jsem ale četl a jako vždy mě dojaly. Obzvlášť v této době to i nás dospělé dokáže velmi povzbudit a zároveň inspirovat,“ říká dlouholetý čestný předseda Dětského činu roku Aleš Háma, který každý rok vyhlášení vítězů moderuje.

Projekt Dětský čin roku 2020 jako každoročně podporuje i řada známých osobností z oblasti kultury a sportu, jako jsou herečky Petra Černocká či Jitka Čvančarová, herec Jan Révai, moderátorky Zora Jandová a Lucie Křížková, sportovec Jiří Ježek, zpěvačka Lenny a zpěvák Zbyněk Drda.

Výsledky dětského činu roku 2020

Speciální ocenění:

Kateřina Mašková (14 let): Pochod pro Karla Gotta

MŠ a ZŠ při Fakultní nemocnici Brno – Černopolní

Katka citlivě vnímá vztahy mezi mladými lidmi, potažmo spolužáky, na které má velký vliv internet či časté používání telefonů. Uvědomuje si, jak jsou si někdy vzdálení, přestože sedí přímo vedle sebe. V den, kdy zemřel Karel Gott, zpráva zarmoutila všechny z její třídy, protože jeho písně zpívali rádi na třídních akcích. Katka se proto rozhodla uspořádat pochod za Karla Gotta, na který přizvala své spolužáky. Přes nepřízeň počasí se jim povedlo projít 20km trasu a všichni, co se zapojili, tento nápad ocenili, protože je velmi sblížil.

Martin Kašpárek (13 let): Stříkačka

ZŠ a MŠ Slavkov

Martin se podělil o příběh svého kamaráda Honzy, u něhož v domě vypukl požár. Ten vznikl zažehnutím sazí ze starého kotle a naneštěstí se rozšířil i na střechu vedlejšího stavění. Honza se nebál a pomáhal požár usilovně hasit, dokonce zaběhl i za dobrovolnými hasiči. Ti ze starobylé hasičárny vytáhli starou, leč stále funkční stříkačku. Martin svého kamaráda Honzu za jeho odvahu obdivuje a myslí si, že i děti umí neočekávanou situaci řešit. A i když mají strach, dokážou dospělým pomoct.

Záchrana lidského života: Tomáš Mostýn (12 let): Záchrana bratra

ZŠ Slezská Ostrava

Tomáš tráví rád horké letní dny, stejně jako většina jiných dětí, doma v bazénu. Jednoho dne se koupal spolu se svou sestrou i mladším, ani ne dvouletým bráškou Kubáskem. Když vylezli ven, našli si novou zábavu a Kubásek pobíhal se síťkou na motýly, kterou namáčel do vody a poté s ní na sourozence cákal. V jednu chvíli se ale vydal k vodě moc rychle, nestihl zabrzdit, zakopl o okraj bazénu a padnul do vody. Tomáš se okamžitě rozeběhl a zkoušel ho chytit za nohy. Bráška mu několikrát vyklouzl, protože velmi kopal. Nakonec se ale Tomášovi povedlo sourozence chytit a vytáhnout z vody. Tomáš na to nikdy nezapomene, a až bráška vyroste, určitě mu o tom povypráví.



Pomoc ostatním: Šimon Žila (13 let): Pomoc v nouzovém stavu

ZŠ Slezská Ostrava

Šimon žije se svými rodiči a sourozenci v rodinném domku u lesa, v ulici, kde žije spousta starších lidí. Po vyhlášení nouzového stavu se jako rodina rozhodli, že musí také nějak přispět, a tak nabídli svou pomoc při nákupech a vyzvedávání léků pro sousedy. V dalších týdnech jim pak pomáhali s nákupy a zapojili se i do stříhání látek na roušky. Díky těmto zkušenostem Šimon poznal spoustu nových obětavých lidí a velmi se sblížil i se svými sousedy.



Pomoc starším lidem: Sebastian Ryška a Tadeáš Malík (12 let): Babičky

ZŠ Slezská Ostrava

Kamarádi Sebastian a Tadeáš se jednoho dne rozhodli, že udělají dobrý skutek. Naproti jejich škole stojí domov důchodců, a tak je napadlo, že tam půjdou udělat někomu radost. Nakoupili malé pohoštění, vzali s sebou stolní hru a ohlásili se na recepci, přestože neměli domluvenou schůzku. Sestřičky jejich nápad ocenily a dovedly je do společenské místnosti, kde se kluci seznámili s několika babičkami. Strávili tak moc příjemný čas povídáním a hraním her. Při loučení došlo i na slzy dojetí. Kluci si při tom uvědomili, jak dokáže takový malý skutek udělat velkou službu, když je někdo starý a sám.



Kolektivní pomoc: Šimon Šmíd (10 let): Sborník

ZŠ Prostějov

Šimon chodí do školní družiny, se kterou pravidelně navštěvují seniory v nedalekém domově důchodců. Kvůli pandemii koronaviru ale museli tyto návštěvy na jaře omezit. Na babičky a dědečky ovšem nezapomněli a vymysleli pro ně soutěž s názvem „Život se zvířecími kamarády“. Ohlas byl veliký – zapojilo se do ní 46 seniorů z Prostějova a okolí. Posílali fotografie, příběhy i výrobky z keramiky či hračky zvířátek. Děti z družiny jim pak na oplátku poslaly vlastnoručně vyrobené dárky a předávání cen bylo velmi dojemné a hezké.

Pomoc přírodě: Klára Kaločová (12 let): Máša

ZŠ Slezská Ostrava

Klárka má moc ráda koně. Když zjistila, že nedaleko jejího domu bydlí paní, která jednoho má, rozhodla se ji se svou kamarádkou navštívit. Holky doufaly, že když občas s něčím pomohou, budou si moci na koních někdy zajezdit. Jaké však bylo jejich překvapení, když zjistily, že paní se stará o staré a nemocné koně, a na ježdění tak není ani pomyšlení. Přesto se rozhodly pravidelně pomáhat. Starají se o poníka Mášu, kterého berou na procházky a čistí jej. Klárka koníky navštěvuje často a ráda, protože cítí, že i stará zvířata si zaslouží lásku.

Dobrý nápad: Adéla Ryšavá (12 let): Překvapení

ZŠ Trutnov 2

Adélka se podělila o příběh z její třídy. Její spolužák Jenda jako vítěz Dětského činu roku 2019 dostal kromě jiných hezkých dárků také poukaz na nákup školních pomůcek a vybavení. Ve třídě tak dostali za úkol společně vymyslet, jak peníze utratí. Napadlo je poukaz věnovat do školní knihovny na nákup nových knih. Pomohli tak i jiným dětem z jejich školy, které si drahou knihu nemohou koupit, ale nyní si ji mohou alespoň vypůjčit.



Pomoc n@ netu: Tereza Svobodová (12 let): Ohrožení

ZŠ Trutnov 2

Terezka měla velmi nepříjemnou zkušenost. Přes aplikaci Snapchat ji jednou oslovil neznámy kluk, jenž jí poslal své intimní fotografie i video. Obojí ji velmi vyděsilo. Zároveň jí neznámý vyhrožoval a žádal o telefonní číslo a heslo. Terezka se poradila s kamarádkou a na její radu si neznámého zablokovala a vše ukázala rodičům. Později i paní učitelce. Všichni jí dali za pravdu, že udělala dobře, a pokud by se to opakovalo, kontaktovali by policii. Terezka si aplikaci raději vymazala z telefonu.

