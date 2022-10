Do Veselí se žene punkový uragán z Brooklynu Shilpa Ray! Zaujala i Nicka Cava

Až ze země za velkou louží se do veselského Kafé v kině chystá malá dáma s velkým hlasem Shilpa Ray. Brooklynská zpěvačka je prý majitelkou nejzajímavějšího hlasu, jaký současný rockový New York nabízí. Veselské fanoušky o tom přesvědčí při koncertu, kde se svou doprovodnou kapelou představí nové hity z alba Portrait of Lady, které vyšlo na jaře. Hlasitě soulově rockový kabaret s punkovým nábojem nabídne koncert Shilpa Ray v hudebním klubu Kafé v kině ve čtvrtek 6.10.2022.

Shilpa Ray vyráží na evropské turné. Zastaví se i v České republice. | Foto: Se souhlasem Elišky Kudláčkové.

Shilpa Ray, jméno, které se skloňuje především ve spojitosti s označením nejzajímavějšího hlasu, jaký současný rockový New York nabízí. Do Čech se vrací po pěti letech, tentokrát se svojí doprovodnou kapelou a albem Portrait of Lady, které vyšlo na jaře. Zdroj: Youtube Ačkoliv vyrůstala v New Jersey v rodině indických imigrantů, nepodlehla zpěvačka a hráčka na harmonium jen kouzlu vlastní kultury, inspirovali ji například The Velvet Underground, Patti Smith nebo Blondie. Dala by se charakterizovat jako kráska s uhrančivým hlasem, jež okouzlil například Nicka Cavea, který její debutové EP vydal na vlastním labelu. Je feministka, nesnáší Donalda Trumpa, bojuje proti týrání zvířat a pohrdá šovinismem. Své názory ale prezentuje s notnou dávkou humoru a stylem sobě vlastním. Disponuje vším, čím by každý zpěvák disponovat měl – je svá, ambiciózní a svéhlavá. Z trávy vystrkují kukadla i tykadla. Roztomilý i děsivý obyvatelé přírody pózují Hlasitě soulově rockový kabaret s punkovým nábojem. Ten nás čeká už ve čtvrtek 6.10. od osmi hodin ve veselském klubu Kafé v kině. Vstupenky je možné zakoupit i v předprodeji zde: https://goout.net/en/druz-messe-shilpa-ray/szjkkfu/