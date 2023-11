Chasa z Vlkoše na Kyjovsku a stárci Vít Slavíček, Sára Pfefferová a Lukáš a Zuzana Novosadovi uspořádali na konci října Vlkošské krojované hody s věncem a káčerem. K tanci a poslechu po oba dny vyhrávala již tradiční dechová hudba Sobuláci a o sobotním večeru podlužácká cimbálová muzika Vojara.

Do Vlkoše se vrátili hodovat ženáči. Naposledy tu stárkovali před 61 lety | Foto: Antonín Vrba

„Byly hody byly…jak se zpívá v jedné z hodových písniček. Byly trochu netradiční v tom, že je čím dál těžší sehnat svobodné na stárky, jak chlapce, tak dívky. Proto letos byl jeden pár svobodných stárků a druhý ženatých (ženáči). Ti u nás naposledy stárkovali v roce 1962," povzdechl si jeden ze spolupořadatelů, starosta obce Milan Sluka.

„Musím, ale konstatovat, že přes veškeré potíže se nakonec hody vydařily nejen počasím, ale hlavně účastí krojovaných. Velmi mě potěšil jejich počet, sobota cca 250 a neděle 110, kdy domácí po oba dva dny přišli podpořit krojovaní z okolí. Především byla radost pohledět na děti a mládež v krojích, kdy je rodiče a prarodiče vedou cestou odkazu našich předků. Snad se blýská na lepší časy, tak aby tradice byly uchovávány a předávány,“ doplnil první muž Vlkoše, který přišel sám taky vystrojen do lidového místního kroje.

„Hody jsem si celkově velmi užila a byl to skvělý zážitek, hlavně díky mým blízkým a stárkovy, který mě podržel. Jelikož jsem od přírody stresař, tak jsem se velmi bála zpívání. Vystupovat před davem byl vždycky můj strach, a také to byl důvod, proč jsem stárkování roky odmítala. Do kroje mě oblíkala úžasná babička Florová a její dcera, maminka mojí velmi dobré kamarádky, teta Liduška. Díky nim jsem nejen já, ale i stárek a další naši blízcí, byli vystrojeni v krásných krojích," pochvalovala si po skončení hodových zážitků šikovná stárka, nejen v kroji, vizáží, ale také zpěvným sólovým výstupem, Sára Pfefferová.

Zdroj: Youtube