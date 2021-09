Čtyři dny plné tance a veselí si v Lanžhotě náležitě užili. O blížícím se víkendu následují ještě "hodky". V sobotu zahraje v sedm hodin dechová hudba Liduška, a to v sále domu Podlužan. V neděli odpoledne je v plánu zábava pod májí s Miločankou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.