Pracuji v jedné stavební firmě. Pamatuji na první slova mého šéfa. "Stáhnout veškerou techniku ze staveb, těm lidem musíme pomoci," řekl tehdy. Tak začala má devítidenní pomoc v Mikulčicích.

Chaos, totální chaos, kde nikdo neví, co dělat jako první, všichni se snaží zachránit to, co zbylo. Sleduji, jak se lidé, co mají zničený dům, upnou na maličkosti, třeba zámkovou dlažbu anebo růže před domem a zakážou tam jet bagrem, aby to nezničil. Všude spousta zvědavců, co se pletou před bagrem. Natáčí si,nebo jen tak diskutují, kde byl vyvrácený větší strom či jakou má tornádo sílu, že zlomí sloup elektrického vedení! Vidím celé rodinky, jak se jdou podívat na zničené domy. Vidím lidi na elektro kolech, jak si v těsných dresech fotí tu spoušť.

Pomáhám, kde se dá,stále za mnou někdo chodí a prosí o tu či onu pomoc. Snažím se všem vyhovět, ale jsem na ulici s bagrem sám. Lidé shazují z domů vše, co tam zůstalo a materiál se míchá dohromady. Přijíždějí první kontejnery a začínají se plnit. Je to nekonečné!! Druhý den chaosu. Těch, co se jdou jen podívat je mnohem více, než první den!!! Čím dál více mě žádají, abych zboural přístavek,sloupový plot a nebo zeď, která je nebezpečně nahnutá. Dělám každý den defekt, všude je neuvěřitelný bordel a nejde tomu zabránit.

Přibývá dobrovolníků a složek Integrovaného záchranného systému. Kluci opravdu dřou a mnohdy jim tu práci ani nezávidím. Couvám na silnici a vidím auto. Zastavím,otočím se na druhou stranu a čekám, až auto přejede. Bááác,rána a auto zapřené v boku mého bagru. Po chvilce vyjde ubrečená paní a říká, že mě vůbec neviděla. Vrtá mi hlavou, jak může přehlédnout několika tunový žlutý bagr.

Myslím na kamarádku, která se pokoušela sehnat štěrk, aby mohla pokračovat s opravou domu. Znovu mi pomohla firma, kde pracuji. To bylo poprové, kdy mě objala holka za hromadu štěrku.

Pocitů a myšlenek se mi v hlavě honilo hodně Třeba, kde byla naše armáda? Jak to, že soukromníci, kterým bylo znemožněno podnikat pomáhají, zdarma vozí jídlo a stát je nijak nepodpoří?

Víte,pomáhal jsem moc rád. Každé děkuji,zdvižený palec a nebo jen úsměv mi dodával obrovskou energii. Ale únava a stres se každým dnem měnil na vztek. Spousta dobrovolníků,těch s lopatou a nebo holýma rukama, až po strojníky či řidiče. Ti všichni udělaly obrovský kus práce a kdyby nebylo těchto lidí, nemohli by se starostové chlubit tím že HASIČI mají uklizeno již 95% v obcích.

Lukáš Bravenec