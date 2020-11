„Spoustu času tráví náš personál při péči o pacienty na covidových stanicích ve speciálních ochranných oblecích, ve kterých je během chvilky neuvěřitelné horko. Dodržovat pitný režim je tedy pro naše zdravotníky velmi důležité. Proto jim přišla vhod zásilka minerální vody od společnosti Vincentka z Luhačovic, která do zásilky přidala i nosní spreje pro zvlhčení nosní sliznice, která zase dostává zabrat při nošení respirátorů. Děkujeme za podporu, jsme rádi, že na nás myslíte." Vaše Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Neméně sympatické odpovědi a poděkování přišly z Uherského Hradiště a také od přednostů klinik v pražském Motole- Přednosty ORL kliniky profesora Jana Plzáka a přednosty pneumologické kliniky docenta Libora Fily.

Sympatický čin Vincentky není ničím neobvyklým. Patří neoddělitelně k její firemní kultuře. Když Nadace Via vloni už po dvaadvacáté udělila cenu Bona Via těm, kteří jsou na dobré cestě a pomáhají druhým, byla na prvním místě Vincentka. V kategorii Dobrá firma kde se vybírají na základě nominací inspirativní příběhy podnikatelů, malých a středních firem, kteří svou dobročinností a ve spolupráci s místní komunitou mění své okolí a společnost k lepšímu, se Vincentka stala v této kategorii vítězem. Budeme rádi když letos přispějeme svým skromným podílem k vítězství nad koronavirem.

Vincentka vstoupila do boje proti koronaviru s celým portfoliem svých přírodních produktů. Kromě minerálky jsou to nosní spreje, sirupy, pastilky nebo koncentrát k proplachu nosních dutin Nasalis. Ty všechny podporují obranyschopnost organismu, patří do arzenálu plicní a imunitní posilovny a vytvářejí hráz proti virům a bacilům.

LADISLAV KOPECKÝ