Z pohledu fotografa suverénně nejnáročnější hody, ale také našlapané zážitky a hlavně lidmi - jen v kroji šlo 60 kluků a 55 děvčat. A pro mě obrovská výzva a závazek. Jak to dopadlo, posuďte sami.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.