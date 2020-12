V polovině měsíce září se v Centru služeb pro seniory Kyjov prokázalo onemocnění COVID-19. Vzhledem k tomu, jak se nemoc v okolí nekontrolovatelně šířila, jsme všichni předpokládali, že se patrně neubráníme, a tato situace potká i náš Domov.

Pracovníci Domova pro seniory v Kyjově se s podzimní vlnou pandemie koronaviru dokázali vypořádat. | Foto: archiv domova

Před tím, než jsme byli vystaveni čelit této pandemii, byla nastolena opatření různého charakteru. Všemu předcházel

zákaz návštěv, a to již od 1.září, také nutnost zaměstnanců používat respirátory řady FFP2 s výměnou každé čtyři hodiny,

a to daleko před tím, než vyšlo vládní nařízení tohoto charakteru. Bohužel i přes veškerá opatření se onemocnění

u nás prokázalo. Nicméně to, že jsme působili preventivně mělo za následek, že se nám podařilo nemoc za asi jeden měsíc vymýtit i přes výskyt u šestatřiceti zaměstnanců a téměř třetiny uživatelů. Jen těžko se dá popsat vše, co po prvním pozitivním testu následovalo. Velkým přínosem bylo zakoupení vlastních testů a zavedení intenzivního testování jak uživatelů, tak zaměstnanců.