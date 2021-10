Po poskytnuti prvni pomoci byla zraněná paní převezena sanitkou do kyjovske nemocnice, kde ji ránu zašili.

Zraněnou kolegyni po chvíli našla jiná paní uklízečka a okamžitě vyběhla pro pomoc.Narazila na ni záhy - na chodbě se srazila s mladou ženou, která bloudila po radnici a marně hledala agendu sídlící v úplně jiné budově úřadu. První šťastnou náhodu doprovodila další - Marie Matyášová, jak se žena jmenuje, je totiž lékařkou z oddělení ARO v kyjovské nemocnici. A byla to snad ta nejpovolanější osoba, která se v danou chvíli mohla o zraněnou uklízečku postarat - na lékařské fakultě v Brně totiž studenty učí, jak poskytovat první pomoc!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.