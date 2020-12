Milovníci zvířat se mohou zapojit do dražby a zároveň získat originální dárek v podobě tašky, trika a ručně vyráběného mýdla. Věci patří k projektu Altaica, který se zaměřuje na ochranu tygrů ussurijských, dražbu organizuje Zoo Hodonín. Dražit mohou zájemci na Facebooku Zoo ještě 27. listopadu do šesti hodin večer.

Dražbou věcí zájemci pomohou tygrům. | Foto: archiv organizátorů

Tento krásný balíček projektu Altaica může být váš, stačí se zapojit do naší dražby a získat tak originální dárky a zároveň podpořit záchranu tygrů ussurijských ve volné přírodě, které se projekt věnuje. Dražba končí 27. listopadu v šest hodin večer. Vyvolávací cena je pět set korun, přihazovat je možno minimálně po padesáti korunách, a to do komentářů pod fotkou.