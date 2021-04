Kam vyrazit na výlet? Sousoší Cyrila a Metoděje i rozhledna zvou do Boleradic

Vydejte se s námi na výlet po zajímavých místech Pálavy. Přinášíme tipy na procházku, které by vás ani nenapadly a přitom by byla škoda je nenavštívit. Doporučujeme udělat to v podvečer. Romantická atmosféra zaručená.

Podvečerní pochůzka po okolí Bořetic nabízí krásné panoramatické výjevy. | Foto: se souhlasem Miroslavy Jakubčíkové