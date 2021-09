Akce se odehrávala v areálu zámeckého parku, kde u vchodu do zámku byla umístěna nafukovací překážková dráha, kde si během odpoledne zasoutěžilo na 200 návštěvníků a přibližně 100 z nich odevzdalo u info stánku Elektrowinu i malý vysloužilý elektrospotřebič a obdrželi tak drobný dárek.

V sobotu 4. září proběhla akce Veselí v pohybu, jejíž součástí bylo i Přelez, přeskoč, recykluj, ekologický program zaměřený na recyklaci elektra, a to jak pro děti, tak pro dospělé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.