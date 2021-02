Slovo masopust se dostalo do češtiny po příchodu Cyrila a Metoděje a tehdy označovalo spíš poslední tři dny tohoto období, tedy neděli, pondělí a úterý před začátkem velikonočního půstu. Zde má původ i význam - opustit maso, upustit od masa, začít se postit, později se název přenesl na delší dobu, pro niž je konzumace masa typická. Na Horňácku stejně jako povětšině na Moravě se používá označení fašanek, z německého Fasching, což znamená karneval, masopust. Ke karnevalu například v Benátkách to z fašanku ale není daleko, protože italské carnevale skutečně vzniklo ze slov carne – maso a levare - odložit, tedy stejně jako český masopust.

A fašankové průvody, i ty s maskami, máme ve všech horňáckých vesnicích rovněž. Fašankové obchůzky mohly mít různé podoby – od krojovaných fašankárů s muzikanty až po průvod masek na Nové Lhotě. Nedílnou součástí tohoto období byly obyčeje ukazující na dávný původ spojený s magickými rituály či tradiční pečivo symbolizující hojnost. Fašankové veselí vrcholilo pochováváním basy o úterní půlnoci a poté Popeleční středou začínal čtyřicetidenní půst trvající až do Velikonoc.

Právě tento zimní obyčej se stal ústředním motivem dalšího z řady hudebních klipů Musiky Folkloriky. Z kouzelného prostředí areálu Kománkova mlýna v Javorníku, historické usedlosti, kterou v současnosti citlivě přebudovává slovenský podnikatel Tomáš Horváth na originální rekreační objekt, se staly kulisy pro fašankovou obchůzku, při níž „fašankáré“ vchází do mlýna, kde je vítá „mynár“ s rodinou. V klipu opět účinkují kromě muzikantů folkloristé s kapelou spjatí. Klip se natáčel s velkým předstihem, původním záměrem bylo zachytit náladu fašankové obchůzky a přiblížit ji tak i lidem, kteří ji nikdy neviděli, ale nakonec se ukázalo, že to možná bude jedna z mnoha on line podob této oblíbené tradice. Po fašanku s námi tentokrát může jít každý, kdo klikne na odkaz.https://www.youtube.com/watch?v=btyT0lTj5ws%29To%C5%BE

Tož pojďte, protože už „sa fašank krátí, už sa nenavrátí“ a „staré baby łajů, že sa nevydajú“, protože veliké svatby jsou stejně zakázané.

MONIKA FRANTOVÁ