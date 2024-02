Zatímco na mnoha místech Moravy již o minulém víkendu fašankové (masopustní) veselí utichlo a ve smutku "pochovali basu", na úpatí největší hory Bílých Karpat Javořiny se teprve chystají před správným úterním půlnočním časem. Po tomto "pohřebním rituálu" totiž následuje pro křesťany na Popeleční středu čtyřiceti denní půst. Doba střídmého života a přípravy na Velikonoce, na svátky jara, které letos začínají na Zelený čtvrtek 28. března.

Tradičně v trvání nejdelší zimní obyčej Fašanek najdete pod Javořinou na Moravských Kopanicích ve Strání a v centru regionu Horňácka - Velké nad Veličkou.

S pětidenním, pro návštěvníka bohatým programem, ale převažuje Strání. Fašankový festival je zde rovněž největším festivalem masopustních tradic v České republice. V pátek začíná programem na kulturním domě v Květné. V úterý končí vedle pochováváním basy obchůzkou několika (minulý rok 15) krojovaných chas s muzikou po roztáhlé přes čtyři kilometry dlouhé obci, při které tančí "fašančáré" všech věkových kategorií mečový tanec Pod šable.

"Otvíraj, šenkérko, vrata,

vedeme zbojníčka brata.

Hojaja, hojaja, hoja,

vedeme zbojníčka brata…"

(jedna z ústředních fašankových písní ve Strání)

Tradici tohoto zimního zvyku udržuje z generace na generaci i rodina Bruštíkova, ve které je několik muzikantů a zpěváků

„Jsem nejmladší ze tří bratrů. Kromě hraní a zpívání jsem od malička chodíval se svými kamarády skákať fašanky. Jak jsem se oženil, postupně jsem začal chodit s mým prvorozeným synem Davidem, pak s Danielem a teď s nejmladší Natálkou. Vždy to byly a jsou partyje jejich kamarádů a kamarádek. Každá skupina fašančárů a muzikantů chodí po celé dědině, bývá jich do 15-ti skupin. Navštíví domovy svých příbuzných, známých, škol, školek, obchodů, hospod, nelze vynechat faru, obec a jiné příbytky. Je to vždy veselé, náročné, i únavné se spoustou zážitků. V sobotu chodí přes 200 místních krojovaných, v úterý je počet podobný, přidají se i přespolní. Fašankem žije doslova celá dědina. Vždy se všichni těšíme na další rok," popisuje místní událost roku Radek Bruštík, cimbalista, ve které hrají i jeho bratři, muziky Strýci střídajících primášů Vaška Málka a Jožky Bruštíka, kde je pěveckým sólistou Toník Bruštík

Každou skupinu straňanských fašančárů vede gazda. Bývá to většinou nejzkušenější, největší fašančár mající řadu funkcí. Při vstupu do příbytku vyzve hospodáře domu o svolení zatancovat si fašank. Předzpěvuje, tančí kolem fašančárů, usměrňuje mladší fašančáry. Měl by mít autoritu a respekt. V ruce drží rožeň, na kterém je napíchlá slanina, flaša slivovice, koblihy či jiné fašankové dobroty. To vše dostanou jako výslužku za fašankový tanec a veselí. Gazda musí být statný, aby to vše unesl nebo si to někde uložil a uměl pak spravedlivě rozdělit mezi své fašančáry a muzikanty.

„Mezi velké straňanské gazdy patří neodmyslitelně už fašankové legendy, "strýcé", Stanislav Popelka zvaný Hlocák, František Jankových zvaný Sládek a náš dlouholetý přítel z Francie, Patrick Schepens. Všichni letos oslavili a slaví svá životní jubilea a jejich dlouholetý životní přínos straňanskému fašanku je fascinující. Dokáží všechny dát dohromady, vést je, jít příkladem.

Dovolil bych si odcitovat jedno z mouder strýca Staňu Popelku Hlocáka: „ … joj chlapče, vánoce sú svátky z kostela do kostela, ale fašanky, to sa chodí z hospody do hospody …“, dodává se smíchem Radek Bruštík. Tatínek velkého pěveckého talentu Natálky, která se umísťuje na předních místech v dětských pěveckých soutěžích nejenom na Slovácku. Šikovná zpěvulenka hodlá svými výkony také navázat na svůj vzor, místní legendu Vlastu Grycovu.

„Fašanku, fašanku, už je ťa namále, jako téj rosenky na zelenéj trávě… (fašanková ústřední písnička na Horňácku). Fašankové dny ve Velké nad Veličkou trvají čtyři dny, od soboty do úterní půlnoci a organizuje je folklorní soubor Velička. Na úvod se v kulturním domě v pořadu s názvem Fašanku, fašanku… ukázali na pódiu vedle domácích folkloristů-ženského a mužského sboru, dívčího sboru Fěrtúšky, souborů Retro Veličky a Veličky, horňáckých cimbálových muzik Libora Supa a Jarka Miškeříka, také přespolní hosté FS Handrlák z Kunovic a hudební doprovod Muzikaša z Nivnice.

Neděle a pondělí patří pokaždé "krojované obchúzce po dědině", kde muzikanti s chasou v několika skupinách navštěvují předem, dlouhodobě vytipovaná stavení, ve kterých obdrží od domácích hospodářů výslužku v podobě tekutého "životabudiče" a jak se říká, za škraň uzeného, nejčastěji slaniny. Do košíku nechybí ani dodaná vajíčka, které patří k závěrečnému společnému posezení "u škvareniny". Nějaká darovaná koruna připadne z obchůzky většinou hudcům.

Úterní "Pochovávání basy" už zde sice nebývá tak hojně navštěvované, jako v minulosti a přestěhovalo se z kulturáku do menších prostor v místním pohostinství Pod lipami, ale tradice tohoto rituálu jede přesto dál.

Podobné obchůzky "fašankárů" jako ve Velké už proběhly v regionu o víkendu ve všech zbývajících obcích: Nová Lhota (zde chodí vedle krojovaných jako jediné na Horňácku masky), Javorník, Suchov, Louka, Lipov, Kuželov, Malá Vrbka a Hrubá Vrbka. V posledně jmenovaném místě chodil za nepříznivého nedělního deštivého počasí v horňáckém kroji a zpíval pod dohledem objektivu kamery i umělec mnoha tváří, Ondřej Havelka. K tomuto regionu má dlouholetý vztah, před více jak třiceti lety se zůčastnil fašankové obchůzky ve Velké s hudeckou muzikou Ležhory primáše Petra Miškeříka a sborem Lanfešt. Taky sem zajíždí na Horňácké slavnosti, kde i vystupoval. Jako herec zde hrál ve filmu režiséra, kamaráda Břetislava Rychlíka Ani smrt nebere…

„Oblast Horňácka, příroda, folklor, zdejší kamarádi jsou pro mě srdcovou záležitostí. Když můžu, tak se rád vracím," prozradil Havelka se spokojeným výrazem na tváři a v ruce se štamprlkou lahodné hrubovrbecké slivovičky.

„Pro Českou televizi dělám dokument o Ondřeji Havelkovi. Ondra to nechtěl, bránil se, pak si dal podmínku, že bych to měl dělat já. Takže vedle režie oper, filmů, koncertů s jeho Melody Makers nesmí chybět Horňácko. Mělo by to být sebeironické, hravé i opravdové," dodal "chalupár" z Javorníka a rovněž velký příznivec Horňácka, Břetislav Rychlík.