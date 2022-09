Obrazovou část knihy tvoří výběr z celkem asi 80 000 negativů. „Jedná se o snímky oficiální - návštěvy, delegace, produktové fotografie, studiové portréty zaměstnanců, ale i o uvolněnější snímky ze zákulisí, oslav narozenin, podnikových rekreací. Zajímavou rovinu pak tvoří fotografie v podstatě nechtěné, kdy fotograf třeba jen potřeboval dofotit film a zachytil tak banální věci kolem sebe, své kolegy v nestřežených chvílích. Tyto nám často prozrazují mnohé o sociologických podmínkách a vztazích v podniku,” uvádí Roman Franc. Samotnému archivu, jehož pouhou část uvidíte v knize a na výstavě, se bude v následujících letech věnovat péče a odborný dohled v Muzeu města Brna.

Hornické slavnosti v Zastávce: Živé sochy havířů i jízdy historickými mašinkami

Součástí knihy jsou i texty několika autorů, kteří pohlíží na Zbrojovku z pohledu sociologického, historického, urbanistického, ale i z osobní perspektivy. Na textech se podíleli například teoretička fotografie a kurátorka Lucia L. Fišerová, socioložka Kateřina Nedbálková, scenáristka a spisovatelka Alena Kastnerová, publicista Martin Stöhr, památkářka Květa Jordánová a urbanisti Roman Čerbák a Martin Klenovský. Stejně důležitou složkou celého projektu pod taktovkou TIC BRNO jsou právě příběhy pamětníků. Obrazovou dokumentaci v knize tak doprovázejí citace zaměstnanců, další příběhy TIC BRNO sbírá a postupně publikuje na své webové stránce fenomenzbrojovka.cz.

Na vydání titulu se dále podílely Nová Zbrojovka a Muzeum města Brna za finanční podpory statutárního města Brna. „Kniha není osamoceným počinem. Vznikla v rámci dlouhodobého projektu Brno INdustrial, ve kterém mapujeme období rozmachu i ústupu brněnského průmyslu, objevujeme vzrušující příběhy osobností a celých rodin, provádíme vás po důležitých místech a objektech. A to vše propojujeme se současností Brna jako města moderních a kreativních průmyslů,” vysvětluje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Atom konserve. Nahlédněte do útrob nikdy nezprovozněné jaderné elektrárny

Finanční podporu projektu vydání knihy poskytla developerská společnost CPI Property Group. „Plně si uvědomujeme, že projekt Nové Zbrojovky vzniká na místě protkaném historií. Zachování historického odkazu brněnské Zbrojovky je pro nás nesmírně důležité. Snažíme se o to nejrůznějšími způsoby. Ať už je to název projektu, rekonstrukce čtyř původních budov nebo právě podílení se na publikaci Fenomén Zbrojovka. Jsme rádi, že kromě krásných budov teď historii připomínají i osobní příběhy,” říká Miroslav Pekník z Development Director CPI Property Group.

„Investice do publikace Fenomén Zbrojovka je důležitá pro zachování významné části historie města Brna. Nejde zatím o historii vzdálenou, o to ale důležitější a zajímavější je tyto zážitky a zkušenosti zachytit, dokud ti, co je zažili na vlastní kůži, jsou stále mezi námi. Zbrojovka je obrovským pojmem v historii města a jsem rád, že bude i v jeho budoucnosti. Velmi oceňuji spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, která při této příležitosti vznikla,” dodává Petr Hladík, náměstek primátorky města Brna.

Knihu zakoupíte na e-shopu darkyzbrna.cz nebo osobně v informačním centru TO JE BRNO na ulici Panenská a v infocentru Pod krokodýlem. Kdyby vás zajímala historie Zbrojovky více, můžete se vydat na některou z komentovaných procházek s průvodcem v rámci projektu Brno INdustrial, které přibližují bývalé i současné výrobní areály a lidské příběhy. Více na brnoindustrial.cz.

Hana Novosadová