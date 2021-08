Já tam 14.srpna byl a zjistil jsem, že dávat dohromady „hrušky s jabkama“ nebo plést „koše s baňama“ nemusí být vždy na škodu. Premiérový festival totiž nabídnul směsici žánrů, která není obvyklá. Šest regionálních kapel připravilo necelým dvěma stovkám diváků pestrý zážitek.

Vše zahájil místní DJ Crane. U Cellers z Vacenovic jsem šel sáhnout na cihlovou zeď za pódiem a prověřit, jestli drží pohromadě, naštěstí to všechny „bricks in the wall“ přežily a ředitel místní základní školy si mohl oddechnout, že vzdělání je potřeba. Vůbec jsem neváhal jestli bych měl při Clash revival zůstat nebo jít. Zůstal jsem sedět na své originální místence, dřevěné paletě. Ty zde nahradily jinde tolik využívané trochu nudné naleštěné obecní lavičky.

To že máme na Slovácku místního Bruce Springsteena, připomněl Rabbit Slow, šohaj z Vídňa, bez koníčka šimla, ač se domnívám, že v „agrárních“ prostorách festivalu by se ustájit bez problému dal.

Anomie z Milotic “ byli pěkně ostří hoblíci, zaujali hlavně vlastní tvorbou bez „zahraničního angažmá“.

Mutěnickořevničtí „Madam v triku“ rozzářili obličeje všech, přidat do festivalového guláše koření v podobě akustické kytary, bylo geniální. Za mne nejpříjemnější zážitek celého večera. Jediné ženě mezi účinkujícími celého festivalu rád popřeji krásného potomka se stejným hudebním talentem. Jakoby nad festivalovým nebem při vystoupení vyšla duha.

Pak ale vyšel měsíc a nastoupili The Centrace Band, pardálové a ratíškovští patrioti na festivalovém playlistu. I díky těmto borcům a jejich ozvučení celého festivalu, zněla hudba mezi zdmi tak chutně, stejně jako chutnalo pivo a klobásky u dřevěné brány festivalu. Pro pivní fajnšmekry byl připraven také nedaleký lokál U Smyku. Centrace band končili až za hluboké tmy v tropické noci a jejich předělávka „Simple Kind of Man“ mi jednoznačně potvrdila, že hlavní organizátor celého festivalu, je člověk s geniálním čichem na uspořádaní regionálního festivalu v naprosto originálním prostředí.



Už teď se těším na příští rok, děkuji organizátorům za velmi příjemný zážitek.

Přijďte, přijeďte, máte se na co těšit!

Jaromír Škola

Děkujeme panu Školovi za jeho dnešní příspěvek. Máte i vy zajímavé fotografie z kulturních akcí? Zašlete nám je společně s textem na hodoninsky@denik.cz. Rádi je zveřejníme.