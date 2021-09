Koncem srpna nastal čas děkování přírodě za její štědré dary. K požehnání úrody došlo také ve Strážnici, a to v neděli 5.9.2021 dopoledne u sochy svatého Floriána ve Starém městě. Slavnostní dožínkový průvod s více než dvěmi stovkami krojovaných pokračoval do kostela Panny Marie, kde se konala děkovná mše svatá.

Více než dvě stovky krojovaných se zúčastnily dožínkového průvodu do kostela Panny Marie, kde byla děkovná mše svatá. | Foto: Svobodová Rostislava

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.