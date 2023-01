Nový rok v Hodoníně přivítali česnečkou a ohňostrojem

Slavní mudrci se náměstí a později i na radnici setkali také s představiteli města. Při této příležitosti starosta Libor Střecha přivítal přítomné a povolil průjezd tří králů městem. „Jsem rád, že se tato tradice, která byla trošku přerušena covidovým obdobím, vrátila, a jsem hlavně moc rád, že vás došlo tolik, hlavně těch nejmladších. Přeji Tříkrálové sbírce, ať má co největší hojnost, ať se podaří vybrat co nejvíce peněz pro potřebné a pro dobrou věc. Sbírku povoluji, průjezd samozřejmě také a vítám tři krále v našem městě,“ řekl úvodem. Tři králové v doprovodu dětí a muzikantů poté pokračovali na faru, kde jim požehnal děkan Josef Zouhar. Přes křižovatku se dále vydali ke Galerii výtvarného umění a zpět na Masarykovo náměstí.

Letošní Tříkrálovou sbírku v Hodoníně zajišťuje padesát skupinek koledníků. Dle slov ředitele charity Václava Salajky by však ideální počet vzhledem k velikosti města byl okolo stovky. „V Hodoníně je problém sehnat lidi do skupinek, což nás mrzí, protože sbírka je tady už několikátý rok a lidé se nemusejí ničeho obávat. Lidé, kteří chtějí, otevřou, kteří nechtějí, neotevřou. Ale tak to je a jsme vděční za každého, kdo nám otevře a přispěje do sbírky. Hodonínských skupinek, které se samy přihlásily, je třináct, ostatní tvoří zaměstnanci charity,“ podotkl ředitel. Také proto se zde bude koledovat nadvakrát. „Hlavní koledovací den je v sobotu, další koledovací den je i příští sobotu 14. ledna. Takže když by se chtěl někdo zapojit, udělat něco dobrého, navštívit lidi, stále se může přihlásit prostřednictvím koordinátorky sbírky paní Jany Šupálkové,“ dodal Václav Salajka. (pozn. jana.supalkova@hodonin.charita.cz).

Na Velké Javořině vzplála vatra. Na důkaz bratrství Čechů a Slováků

Do celostátní Tříkrálové sbírky mohou dárci přispět nejen fyzicky prostřednictvím kasiček koledníků, ale stejně jako v minulých letech také online příspěvkem, bezhotovostně zasláním peněz na účet nebo dárcovskou SMS zprávou. „Pro darování příspěvku na účet Tříkrálové sbírky pro Oblastní charitu Hodonín je číslo účtu 66008822/0800 s uvedením variabilního symbolu 777966400.,“ upřesnila koordinátorka sbírky Jana Šupálková. Vykoledované peníze charita využije na pomoc lidem v nouzi, služby hospicové péče i v oblastech postižených živelními pohromami. Většina peněz zůstává v regionu, v němž se vybraly, část z nich však putuje do zahraničí, konkrétně například do Moldávie nebo do rumunského Banátu.

SBÍRKA V OBLASTNÍ CHARITĚ HODONÍN

Účet Tříkrálové sbírky : 66008822/0800

Var. symbol v OCH Hodonín: 777966400

Petra Kotásková

Město Hodonín