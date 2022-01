Pro šimpanze dárky pravidelně připravují jejich chovatelé Petra Bílková a Lukáš Baránek společně s dětmi z přírodovědného kroužku Sovičky. Kroužek navštěvují děti ze školní družiny U Červených domků a funguje v zoologické zahradě pod jejich vedením již dvanáct let. Předvánoční setkání dětí z kroužku patří mezi ty nejoblíbenější. Granule, sušené ovoce či oříšky šimpanzům chovatelé společně s dětmi schovají do papírových krabiček a pečlivě je zabalí, aby zvířata neměla získání potravy jednoduché. Když pak šimpanzi balíčky rozbalují, není to pro ně pouhá zábava, ale i činnost nutná k získání potravy podobná té, kterou by museli podstoupit i ve volné přírodě. Těmto aktivitám se říká enrichment a jsou důležitou součástí chovu v moderních zoologických zahradách. Slouží k obohacení a vyplnění volného času chovaných zvířat.