Mikulčičtí vinaři se stejně jako celá obec a sousedé v Podluží budou ještě dlouho vzpamatovávat z následků tornáda. Někteří vinaři přišli o své sklepy a úrodu, obec je i přes obrovskou pomoc dobrovolníků stále v troskách. Přesto Mikulečtí vinaři nehodili flintu do žita a otevřeli své sklepy. Ve sklepních uličkách Čertovka, U myslivecké chaty a v Těšických búdách vinaři vítali návštěvníky při Otevřených sklepech Mikulčic 2021 předposlední víkend v srpnu.

Mikulečtí vinaři otevřeli své sklepy, ničivým dopadům tornáda navzdory. | Foto: Jiří Kosík

Otevřené sklepy v Mikulčicích mají dlouholetou tradici. Každý 4. víkend v srpnu, hned po krojových hodech, otevíráme brány našich sklepů pro návštěvníky a nabízíme jim naše vína. V dřívějších letech byla akce komornější, ale letos jsme se s necelou dvacítkou vinařů domluvili, že akci rozšíříme a vyhlásíme "do světa". Taková byla dohoda ještě před tornádem. Pak přišla noc 24.6.2021, na kterou asi nikdo z nás nadosmrti nezapomene. Co se stalo, ví všichni. Z 18 vinařů 3 z nás přišlo o sklepy, byly naprosto zbourané. I přesto jsme se rozhodli dlouho dopředu plánovanou akci uspořádat. Hodně lidí nás v tom podpořilo. Lidé chtěli pomoci a my chtěli zachovat tradici. Vše šlo ruku v ruce a my sklepy nakonec otevřeli.