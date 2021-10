Vydala jsem se fotit dýně, které aranžují každý rok obyvatelé před své domy, ale téměř všechno už bylo uklizeno. Zjistila jsem, že je to jen o víkendu. Na několik dýní jsem ještě narazila, ale hlavně se mi líbila výzdoba místního vinařství. Ten měl výzdobu krásnou, navíc mu zrovna přivezli hrozny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.