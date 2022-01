Slovy některých studentů Gymnázia v Rájci-Jestřebí: „Byla to jízda!“ Dvacetihodinová jízda autobusem za litevským dobrodružstvím, jízda za poznáním nových zahraničních kamarádů, jízda na kolečkových i zimních bruslích, jízda na běžkách, snowboardu i sjezdovkách, jízda za poznáním nových sportů, měst a zajímavých míst. I tak by se dal charakterizovat mezinárodní projekt Zimní sporty a aktivní životní styl, který absolvovali studenti v Litvě od 10. do 14. ledna 2022.