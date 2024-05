Burácení motorů a vůně spáleného benzinu, tak to vypadalo v Ostrožské Nové Vsi v sobotu 4. května při srazu motocyků Harley Davidson. Šlo o jejich první sraz v letošním roce s názvem „První míle" a pořádal ho club Harley Davidson Brno.

Burácení motorů a vůně spáleného benzinu, tak to vypadalo v Ostrožské Nové Vsi v sobotu 4. května při srazu motocyklů Harley Davidson. | Foto: Petr Sokol

Sešlo se jich tady asi 120 a byla to opravdu krásná podívaná. Srazy nejsou o rychlých jízdách, ale o přátelství mezi lidmi, kteří mají stejného koníčka a tím je jízda na motorce Harley. Dobrá nálada a smích byli slyšet všude kolem. Zpestřit večerní posezení jim přijel harmonikář Jan Grabec, který svými vtipnými písněmi dokáže udržet dobrou náladu po celý večer.

Pokud byste se chtěli na tyto krásné motocykly podívat, můžete zavítat o víkendu od 17. 5. do 19. 5. 2024 do Pasohlávek, kde se bude konat Super Really 2024. Akce, kterou pořádá club Harley Davidson Moravia.

Účast je mezinárodní a očekává se až patnáct tisíc motocyklů. A pokud byste to nestihli, k vidění budou členové clubu Harley Davidson také v Blatnici pod sv. Antonínkem v resortu Rybníček, kde zakončí svou sezónu akcí „Poslední míle" ve dnech 4. - 6. 10. 2024.

