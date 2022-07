Hasiči ve Věteřově zachraňovali i vzpomínali. Při oslavách sto dvacátého výročí

Sbor dobrovolných hasičů Věteřov má za sebou bohatou historii svého fungování. Za těch 120 let od doby, co sbor vznikl, jejími řadami prošly stovky členů, zasahovali na dramatických událostí, pomáhali v obci i mimo ni a nebáli se riskovat. Jako příjemné zpestření svého náročného "koníčku" se také účastnili soutěží a vyhráli. Úspěšným byl pro ně hlavně minulý rok, kdy získlali například první místo v celoročním hodnocení v požární soutěži. Přejeme jim plno elánu a úspěchu do dalších jubilejí a děkujeme paní Kolaříkové za dnešní příspěvek.

Během oslav bylo možno navštívit i místní muzeum a nahlédnout tak do historie sboru. | Foto: Se souhlasem Hany Kolaříkové.