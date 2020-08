Historie Strážnice: Hrabata si stěžovala u Marie Terezie kvůli robotě

Čtenář reportér





Již od dob osvícenských reforem na konci 18. století měla Strážnice svou vlastní radnici, která město reprezentovala a spravovala. Kdo to byl purkmistr a jak mohl do řízení města zasahovat hrabě Magnis? To vše a mnohem více se dozvíte v dnešním historickém okénku.

Strážnický zámek na konci XVIII. století | Foto: zdroj: Walter Bartoš