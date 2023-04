Denisovy sady v Brně byly v neděli 9. dubna v rukou Napoleonských vojáků. Konala se tam totiž připomínka historické události z roku 1809, kdy skončilo takzvané Dunajské tažení. Po sérii vítězstvích ho završil Napoleon Bonaparte oslavou svých 40. narozenin přímo v Brně. Děkujeme Marii Nezbedové za krásné fotky.

Historie v sedle: Brno se vrátilo do dob Napoleona | Foto: Marie Nezbedová

Ukázka výcviku kavalerie, tedy pozemního vojska bojující na koni, pluk gardových jízdních myslivců i Napoleonova armáda. To všechno mohli diváci na Bílou sobotu vidět. Bohatý program zpestřila také ukázku z bojů, jízda na koních nebo výstřely ze zbraní.

HISTORICKÉ OKÉNKO: Příjezd císaře Napoleona do Brna (16. 9. 1809)

„Napoleon přijel do Brna v brzkých ranních hodinách - v 5 hodin oznámily dělostřelecké salvy ze Špilberku jeho příjezd, v 9 hodin vyjel s doprovodem na koni na špilberskou pevnost a poté projel městem.

Druhý den přijal deputaci moravských stavů a měšťanstva a vykonal přehlídku vojska na bitevním poli z roku 1805. Do města se vrátil k 7. hodině večer - jeho residencí se stejně jako v roce 1805 stal místodržitelský palác na Moravském náměstí. Před svým definitivním odjezdem vydal rozkaz rozbořit opevnění hradu Špilberk a následujícího dne (18. září) v 7 hodin ráno Brno opustil,“ uvádí web encyklopedie.brna.cz