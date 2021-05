Hnutí Brontosaurus a Ardea Břeclav v těchto dnech představili plán na záchranu a obnovu kusu lužní krajiny Krče nedaleko centra Břeclavi. Cílem projektu je vybudovat nové Lužní park Krče - místo pro přírodu a lidi. Ten bude ukázkovou lokalitou představující množství zde typických prostředí – tůně, mokřady, vrbový háj, nivní louku. Park podpoří pestrost života a péči o vzácné druhy rostlin a živočichů. Sloužit má také veřejnosti jako místo k oddechu a setkání s přírodou. Děkujeme hnutí Brontosaurus za zaslání příspěvku.

Ardea Břeclav je základní článek Hnutí Brontosaurus. Organizace se stará mimo jiné o dobrovolnickou činnost v oblasti životního prostředí. | Foto: Se souhlasem Ardea Břeclav

„Na Krčích, jedinečném kusu nivní krajiny, dnes nikdo nehospodaří, a tak zarůstají invazivními druhy rostlin a náletovými dřevinami a keři. Ubývá zde druhů rostlin a živočichů, pro které by tu jinak byl prostor. Pro člověka je to jen další opuštěné zarostlé místo. Abychom vrátili Krčím jejich krásu a pestrost, chceme vzít péči o toto území do vlastních rukou,“ říká Martin Václavík, předseda břeclavských Brontosaurů.